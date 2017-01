¿encontraste un error? avísanos

Guede descarta opción de un tercer refuerzo para Colo Colo: "Por mi parte no quiero a nadie"



Publicado por José Luis Rivera

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, descartó solicitar un tercer refuerzo para este semestre, a la vez que expresó su incomodidad por la demora en la renovación del contrato de Claudio Baeza.

Tras el triunfo por 2-1 ante Atlético Cerro, Guede primero se refirió a la situación de Mark González. “Teníamos estipulado que jugara 30 minutos porque entrenó hoy en la mañana muy fuerte con Pedro (Morales). Se nos anticipó el cambio (a los 17′) por el tema de Jorge (Araya, lesionado), preferí meterlo ahí y jugó 45 minutos muy bien. Estoy muy contento en ese sentido”, agregando que “cerrábamos un ciclo físico y no me fije en la valoración futbolística. Hizo el trabajo que le pedimos, que era correr y cerrar el trabajo que empezó en la mañana”.

Pero no sólo del encuentro ante los uruguayos habló el DT, ya que fue tajante sobre la opción de sumar un tercer refuerzo para el ‘Cacique’. “No pienso traer a más nadie (…) No voy a evaluar a nadie, yo por mi parte no quiero a nadie” comentó, para luego comentar que “es lo que tenemos, qué quieres que te diga…es lo que hay” al momento de responder sobre su conformidad con el plantel.

Eso si, Guede dejó entrever su molestia por la demora en la renovación de contrato de Claudio Baeza, quien todavía no llega a acuerdo con la dirigencia encabezada por Aníbal Mosa, lo que pone en riesgo su continuidad una vez que finalice su vínculo a mediados de año. Contrariado, el entrenado dijo que prefería decir “nada. Se nos fue Beausejour, se nos fue Martín y se nos va a ir Claudio…pfff. Nada, otra (pregunta)”.

Sobre el peruano Christofer González, quien está siendo considerado en el plantel e incluso fue titular ante Atlético Cerro, sostuvo que “está haciendo una buena pretemporada”, aclarando que por ahora su inscripción para el torneo de Clausura está en duda por la falta de cupos para extranjeros. “Lo dije durante la semana anterior: si tenemos cupo, lo anotaremos y sino será un jugador para Copa Libertadores” explicó.

Por último, Guede valoró el aporte que puede significar Pedro Morales al plantel, ya que puede desempeñarse en “cualquiera de las situaciones de mitad de cancha. Tanto al lado de Pavez cuando juegue o de Pajarito, por delante de ellos, de nueve falso también. Nos puede dar muchas variantes”.

