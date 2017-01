¿encontraste un error? avísanos

Guede asegura que en Colo Colo "no nos vamos a reforzar porque sí" y defiende a Paredes



Publicado por José Luis Rivera

Pablo Guede, entrenador de Colo Colo, apuntó contra las críticas hacia Esteban Paredes, jugador que no viajó con la selección chilena a la China Cup por estar lesionado, pero que ayer disputó parte de un amistoso con Audax Italiano el mismo día cuando la ‘Roja’ se medía con Croacia.

En conferencia de prensa, Guede señaló que las especulaciones son “una falta de respeto hacia los profesionales de la selección, a los doctores. Es imposible que Esteban, después de un desgarro, pueda jugar y no se justifica la maldad con la que hicieron esos comentarios. Dudar de la profesionalidad de Esteban, a la edad que tiene y con todo lo que hizo en el semestre, me parece algo de muy mala leche“.

Profundizando en su idea, el DT compartió los datos obtenidos de la participación de Paredes en el duelo ante los audinos, donde “jugó 40 minutos” y recorrió 277 metros a alta intensidad de un total de 4.900, cerrando su intervención pidiendo “que no inventen”.

Respecto a la frustrada opción de sumar como refuerzo a Macnelly Torres, el entrenador fue claro al señalar que “no está más, salió Atlético Nacional diciendo que no lo van a vender o que la oferta era baja, pero tampoco podemos pagar 3 millones de dólares por un futbolista. Está caído y no va a poder venir”.

De paso, también clarificó su postura sobre las incorporaciones, sosteniendo que espera “que vengan los que queremos, no nos vamos a reforzar porque sí. Y si no es posible que venga el futbolista que estamos buscando, no traeremos a nadie. Estoy súper contento con lo que tenemos”.

Por último, Guede descartó haber estado molesto por la falta de confirmación de los amistosos previos al inicio de los duelos oficiales, adelantando que jugarán con “Cerro Porteño el 18, Sporting Cristal el 21 y Lanús el 24” de enero.

