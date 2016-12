¿encontraste un error? avísanos

Se radicaliza "amenaza" colocolina por renovación de Baeza: advierten con no inscribirlo



Publicado por Juan Carlos Pérez

Complejo es el panorama para Colo Colo fuera de la cancha. Ello porque en su esfuerzo por mantener el plantel para los siguientes desafíos deportivos, dos piezas claves tienen de cabeza a la directiva.

A la posibilidad de que Martín Rodríguez parta a México, se suma el complejo proceso de negociación de otra figura ‘Alba’, Claudio Baeza, por quien en Pedrero no están dispuestos a ceder mucho, amenazando incluso con no inscribirlo si es necesario para convencerle.

Así lo remarcó el gerente deportivo de la escuadra, Óscar Meneses, quien señaló en entrevista con radio La Clave que si el club no logra un acuerdo con el canterano oriundo de Los Ángeles, la consecuencia será considerable para el jugador.

“Si no reacciona, nosotros estamos en todas las de la ley para no inscribirlo. Trataremos de que renueve, pero el tema está difícil“, expuso el directivo al citado medio.

Meneses ya había insistido hace unos días que es importante para el club extender el vínculo del ‘Serrucho’, aunque remarcó que tomarían medidas si la situación se complica en demasía.

“Trataremos, insisto, de renovar a Rodríguez y Baeza. El tema está difícil pero no imposible“, expuso.

Para el representante del jugador, Cristián Urquieta, el club no valora al defensor además de afirmar que si es necesario se recurriría al Sifup.

“Pedimos algo pero Colo Colo no nos responde. Por el momento no entiendo el funcionar que tiene actualmente la dirigencia de Blanco y Negro (…) No nos parecen las declaraciones de Meneses de que si (Baeza) no firma no juega. Tendremos que hablar con el Sifup para ver a qué llegamos con el tema de mi representado“, expuso en entrevista con la misma radio.

“Claudio quiere mucho al club pero el trabajo que él desempeña no tiene un correlato económico que no está siendo valorado“, finalizó su agente.

