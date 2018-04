¿encontraste un error? avísanos

La NBA reconoce que el tapón de Lebron James a Víctor Oladipo fue ilegal



Publicado por Raúl Galdames

El miércoles en la noche los Clevenald Cavaliers derrotaran 98-95 a los Indiana Pacers gracias a un triplazo a falta de tres segundos cortesía de Lebron James.

Con 95-95 en el marcador, Víctor Oladipo tuvo la oportunidad de dar el triunfo a los Pacers, pero se encontró con una fulminante tapa de LeBron a falta de tres segundos para el final. Luego vino el tiro ganador del alero.

Pero luego del partido, la propia NBA reconoció en su Last Two Minute Report que el tapón de James a Oladipo fue ilegal. En el documento la liga escribe que “Lebron James realiza el bloqueo después de que el balón toque en el tablero”, hecho que no fue señalado por los árbitros.

¿Por qué no el tapón no fue revisado? Según las reglas de la NBA, para que una jugada se revise los árbitros debe pitar dicha jugada y eso no ocurrió.

Si se hubiese cobrado el tapón ilegal, la visita hubiese quedado arriba 95-97 en el marcador y los Cavs hubiesen tenido la posesión a falta de tres segundos.

Eso sí, el informa también indica que existió una jugada que favoreció a los Pacers. A falta de 27,6 segundos el balón se le escapó a Thaddeus Young y se salió del parquet. Dicha posesión correspondía a los Cavaliers pero finalmente fue dada a Indiana.

Hoy, a las 19:00 horas, se juega el sexto partido entre ambos equipos. De ganar los Pacers alargarían la serie al séptimo y último partido. Mientras que si ganan los ‘Cavs’, accederían a las semifinales de la Conferencia Este y enfrentarían a Toronto o Washington.

