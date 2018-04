¿encontraste un error? avísanos

Comienza la renovación: los New York Knicks despide al entrenador Jeff Hornacek



Publicado por Raúl Galdames

Terminó la temporada regular de la NBA terminó y las parejas de los playoffs ya quedaron conformadas en lo que fue un final de infarto en ambas conferencias.

Como todos los años, algunos equipos históricos quedan fuera de la postemporada y esta edición no fue la excepción. Los New York Knicks nuevamente no pudieron clasificar a los playoffs cosechando así otro año nefasto para una de las franquicias más importantes de Estados Unidos.

El equipo en el que alguna vez jugaron Walt Frazier, Patrick Ewing, Earl Monroe, Bill Bradley, Willis Reed y Carmelo Antonhy, entre varios, comenzó una renovación en búsqueda de volver a ser el quinteto que alguna vez era el favorito para ganar el anillo de campeón.

Es por eso que los Knicks decidieron despedir al entrenador Jeff Hornacek por los malos resultados, según informó New York Times.

El presidente del equipo, Steve Mills, y el General General, Scott Perry, dieron a conocer la noticia durante esta mañana. “Jeff es un verdadero profesional que ha trabajado incansablemente para este equipo en las últimas dos temporadas”, dijo Mills en su declaración y añadió que “agradecemos sinceramente sus esfuerzos y le deseamos lo mejor para el futuro”.

Recordar que Hornacek fue contratado por el legendario Phil Jackson en 2016, entonces presidente del equipo. Desde ese momento, los del Madison Square Garden registran un balance de 60 victorias y 104 derrotas. Otro factor que fue causal de despido fue que la franquicia de Nueva York ha perdido por lo menos 50 partidos en cada una de las últimas cuatro temporadas.

Entre los nombres que se barajan para sustituir a Hornacek están David Blatt, ex entrenador de Cleveland, Marca Jackson, ex coach de Golden State, y David Fizdale, ex Memphis.

