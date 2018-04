Duro golpe para los Boston Celtics: Kyrie Irving se perderá el resto de la temporada

¿encontraste un error? avísanos

Llegó como la gran esperanza para luchar por el preciado trofeo de la NBA, pero los deseos de Boston Celtics deberán esperar, por lo menos, hasta la próxima temporada luego de que se ratificara la baja por 4 a 5 meses aproximadamente de su jugador estrella, Kyrie Irving.

Segundos en la clasificación de la Conferencia Este con un récord de 53 partidos ganados y 25 perdidos, el cuadro de Boston pierde a uno de sus referentes de cara al tramo más importante de la temporada a causa de una lesión en la rodilla que requiere de un largo tiempo de recuperación.

“Este sábado, el guardia de los Celtics Kyrie Irving se someterá a un procedimiento para extraer dos tornillos implantados en su rótula izquierda después de la fractura sufrida durante las Finales de la NBA en 2015″, señala el comunicado oficial que emitieron los Celtics.

Ahondando más en el estado de Irving señalaron que “después de un procedimiento a mediados de marzo para extraer un cable de tensión que se había implantado al mismo tiempo que los tornillos, la patología indicó la presencia de una infección bacteriana en el sitio del hardware. La fractura en la rótula de Irving se curó por completo y su rodilla permanece estructuralmente firme. Se espera que se recupere por completo en 4 o 5 meses“.

De esta forma, los Celtics lucharán sin uno de sus jugadores más determinantes. En la actual temporada, el equipo registró una marca de 41-19 con Irving en cancha, mientras que en su ausencia el equipo logró 12 victorias y 6 derrotas.

#NEBHInjuryReport Kyrie Irving will undergo a procedure this Saturday to remove two screws implanted in his patella from an injury suffered during the 2015 NBA Finals.

He is expected to make a full recovery in 4-5 months. https://t.co/WKQfPlUZ0u

— Boston Celtics (@celtics) April 5, 2018