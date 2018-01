Pelea en la NBA: Los Houston Rockets intentaron llegar al camarín de Los Angeles Clippers

¿encontraste un error? avísanos

El resultado poco importó al final del partido, pero los Clippers vencieron 113-102 a los Houston Rockets en la vuelta de Cris Paul al Staples Center, donde su exequipo hace de local. El duelo estuvo marcado por dos acciones en el último cuarto donde los jugadores casi comienzan una pelea, luego de la bocina final, la visita intentó entrar al camarín del equipo de California.

Una de las jugadas polémicas dentro del partido fue protagonizada por Cris Paul y Blake Griffin, cuando el primer defendía un ataque al aro del segundo, a poco más de tres minutos del final. Los árbitros cobraron una falta al base de los Rockets lo que significó que los jugadores visitantes protestaran, luego de eso, Mike D’Antoni, técnico de Houston, discutía en duros términos con Griffin.

Griffin vs Mike D’Antoni, Chris Paul vs Blake, Houston looking to confront Rivers and Blake in Clippers locker room. #Rockets at #ItTakesEverything turned into a fight #NBA pic.twitter.com/7n6IJJ5MT5

— Davide Chinellato (@dchinellato) January 16, 2018