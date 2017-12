Lebron James criticó duramente a la NBA por jugar en Navidad: "Es lo peor"

¿encontraste un error? avísanos

La Navidad es una fecha especial para la NBA, los partidos más atractivos de la temporada se juegan en esta fecha y es una tradición que se sigue hace años en la mayoría de las ligas deportivas de Estados Unidos.

New York Knicks vs Philadelphia 76ers, Boston Celtics vs Washington Wizards, Oklahoma City Thunder vs Houston Rockets, Los Angeles Lakers vs Minnesota Timberwolves y por último el duelo más esperado entre Golden State Warriors recibirá a los Cleveland Cavaliers de Lebron James, precisamente el astro del baloncesto fue el que alzó la voz por jugar en estas fechas festivas en que casi todo el mundo celebra en familia.

“Estar lejos de mi familia en Navidad por trabajo es lo peor”, escribió hoy James en su cuenta de Twitter, el ganador de tres anillos no entiende la medida que toma todos los años la NBA. Eso sí, en el mismo post agregó que “amo lo que hago y no lo cambiaría por el mundo, ¡pero no cambia el hecho de cómo me siento en este momento!”.

Being away from my family for the Holidays for work is the absolute worst! Love what I do and wouldn't change it for the world but doesn't change the fact of how I'm feeling at this moment! #MissingTheJamesGang👑

— LeBron James (@KingJames) December 25, 2017