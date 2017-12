La dolorosa torcedura de tobillo que pudo haberle costado caro a Stephen Curry

¿encontraste un error? avísanos

Todas las alarmas se encendieron en la NBA luego de que Stephen Curry fuera protagonista de una espeluznante jugada.

Y es que cuando el partido entre los New Orleans Pelicans y Golden State Warriors estaba prácticamente definido en favor de los campeones de la NBA, una jugada de rutina estuvo a punto de terminar de la peor manera.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Según se pudo constatar, cuando el experimentado jugador trató de robar una bola, su tobillo derecho sufrió una escalofriante torcedura que lo hizo irse de lleno al suelo.

Si bien éste rápidamente se puso de pie, el dolor y la molestia comenzaron a intensificarse, impidiendo que pudiese incluso retomar el juego.

Tras esto, la estrella de los Warrios se retiró del gimnasio Smoothie King Center con muletas y una bota ortopédica para someterse a exámenes médicos.

Si bien Golden State Warriors aún no entrega información acerca de la gravedad de la lesión de Curry, retuitearon un publicación de ‘Warriors PR‘ que indica que el base sufrió una esguince de tobillo y es duda para los próximos juegos.

Revisa a continuación el registro de la jugada

Steph Curry rolls his ankle pretty badly on this play. Was able to walk off floor on his own power. pic.twitter.com/WjTddeUIPF

— Warriors Talk (@JaeAzizi) December 5, 2017