Eduardo Marechal y su rol social: "Ojalá todos tuvieran las oportunidades que yo tuve"



Publicado por Raúl Galdames

Es normal ver por todas las canchas públicas a niños, jóvenes y adultos jugando o practicando algún deporte. Pero cuando baja la luz del sol hay un deporte que se toma las calles. El básquetbol enciende el parquet y transforma cualquier parque en un estadio, donde solo estás tú contra tu oponente. Una sensación mágica.

Esa es la realidad de uno de los deportes más practicados en Chile. Un deporte que nació en la calle, quiere volver a la calle y eso está sucediendo. En todo el país son muchos los que están lanzando tiros a las cadenas para llevarse los aplausos espontáneos, pero también hay otros que ya pasaron por esta etapa y que hoy son los que mueven el básquetbol profesional chileno dentro de la cancha.

Eduardo Marechal es un reconocido jugador de baloncesto. Hoy por hoy utiliza su talento en el Colegio Los Leones de Quilpué, pero también jugó en Colo Colo y fue estandarte de la Universidad de Concepción.

‘Lalo’ tiene un estilo de juego particular. Él se crió jugando en la ciudad, no en gimnasio. De hecho ahora tuvo la oportunidad de volver a Concepción a jugar el Torneo de la Fraternidad con Los Leones.

Ahí Marechal conversó con BioBioChile sobre cómo ha sido su rol social en el básquetbol. De hecho ‘Lalo’ destacó que “no todos han tenido la misma suerte que yo tuve”, agregando que “yo un día estaba en la calle y me invitaron a jugar y gracias a eso estoy donde estoy”.

Es más, Viviana Ramirez, una entrenadora y exjugadora de baloncesto que hoy se luce poniendo orden en las canchas del Parque Ecuador de Concepción, gracias a un programa del Instituto Nacional del Deporte llamado ‘Jóvenes en Movimiento’, declaró que ‘Lalo’ nunca olvidó sus orígenes en el baloncesto.

“Él es un jugador que nunca olvidó sus raíces, nunca dejó la calle”, dice Viviana que aprovecha la oportunidad de decir que “yo soy amiga de Eduardo y él me ha ayudado regalando zapatillas a estos chicos que en ocasiones han llegado con zapatos rotos y que no tienen dinero para comprar un par”.

En la misma línea, el basquetbolista aprovechó de responder a la entrenadora y dijo que “yo me caracterizo por llevarme bien con la gente y una de esas personas fue la profe, y yo feliz de poder ayudarla en lo que ella me pida”. Es más ‘Lalo’ se sinceró y afirmó que lo que hace no tiene ninguna dificultad para él, ya que “no es ningún esfuerzo”.

“El tema de las zapatillas es algo mínimo que nosotros los basquetbolistas podemos hacer, si yo me compro un par no tengo problemas en regalarlos a alguien que lo necesite”, puntualizó Marechal.

El jugador de Los Leones agregó que también hay más personas que se ponen en el lugar del otro, es el caso de otro exjugador insignia de la UdeC. “Evandro (Arteaga) también hace los mismo con el profesor Cristian Espinoza de Yumbel y también con Viviana”.

“Miro hacia atrás, veo el lugar donde salí y veo que no hay oportunidad para esos chicos”, reflexionó el basquetbolista. Pero la misión social de este jugador y muchos otros anónimos continúa. “El básquetbol es el segundo deporte más practicado en Chile, pero al mismo tiempo uno de los menos apoyados, por eso nosotros tenemos que ayudar desde dentro”, concluyó ‘sobre la chicharra’.

