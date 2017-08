¿encontraste un error? avísanos

Figura de Chile Sub17 de basquetbol no celebró con la presidenta: no había dinero para el pasaje



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

No cabe dudas de que el Sudamericano de Básquetbol Sub 17 que se celebró en Lima durante el mes julio, dejó grandes sorpresas. Y es que todo el país fue testigo de como la selección nacional se alzaba campeón de la cita continental, llevándose con ello no solo la medalla de oro, sino que también el título de la “nueva generación dorada del baloncesto chileno”.

No obstante y pese a esta hazaña, las quejas no se hicieron esperar. Y es que el padre del jugador y figura de la selección chilena, Maxwell Lorca, hizo publica una queja producto del trato que sufrió su hijo por parte de las autoridades tras el triunfo conseguido.

Según informó el padre del propio jugador a la revista Qué Pasa, mientras el grueso de la delegación nacional se devolvía a Santiago para ser recibido por las autoridades chilenas en el palacio de La Moneda, a él (Lorca) se le envió directamente a Nueva York, negándole celebrar junto a sus compañeros, y además dejándolo impedido de recibir el reconocimiento de la presidenta Michelle Bachelet.

“Maxwell hizo un montón de sacrificios para llegar a este punto, pero básicamente le fue negado el celebrar con la selección”, partió señalando el progenitor del jugador, Miguel Lorca.

Tras esta situación a Miguel Lorca no le quedó otra que llamar al presidente de la federación, Iran Arcos, para saber qué era lo que estaba ocurriendo y cuál era el motivo de tal decisión, quién respondió que a Maxwell se le enviaba de vuelta a su hogar puesto “que no había dinero para que viajara de vuelta”.

Una lamentable situación que se suma a la vivida por el jugador de Puerto Montt, Kevin Rubio, quien tras las celebraciones vividas en Santiago se enfermó con una intoxicación, pero debió irse igual hasta su ciudad natal en bus.

