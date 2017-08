El equipazo de la NBA que se podría formar con el dinero del traspaso de Neymar a PSG

¿encontraste un error? avísanos

La comparación ya se esparce hasta en otros deportes. Y es que la cantidad de dinero que sumaría el fichaje de Neymar por el PSG es sin lugar a dudas impresionante.

La llegada del astro brasileño al cuadro francés obligará el desembolso aproximado de 438 millones de dólares (cláusula más contrato), detalló ESPN. El mismo medio, reveló que con ese montó podría formarse un verdadero equipazo con jugadores de la NBA.

De hecho, un General Manager podría hacer un equipo de ensueño y plagado de ‘All Stars’ que seguramente le daría más de un anillo a su franquicia.

Sería una plantilla para toda una temporada. Pero ¿quién no ha soñado con reunir en un mismo equipo a LeBron James, Russell Westbrook, James Harden y Stephen Curry, entre otros?



Los salarios de los mencionados jugadores, más los que percibirán la próxima temporada Blake Griffin, Gordon Hayward, Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Carmelo Anthony y Paul Millsap quedarían aún lejos de la cifra de Neymar, a más de 100 millones (324,7).

No quedan dudas: Neymar y el PSG están rompiendo todos los esquemas en cuanto a traspasos en el deportes.

The amount of Neymar's release clause + projected PSG contract could buy you a lot of NBA stars. pic.twitter.com/CjJ88GzfyA

— SportsCenter (@SportsCenter) August 3, 2017