¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Paul Pierce firma contrato por un día para retirarse con los Boston Celtics



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Nicolás Maureira

El alero estadounidense Paul Pierce firmó este lunes un contrato de un día con los Boston Celtics en un movimiento que le permite retirarse como miembro de la franquicia de la NBA.

Pierce, de 39 años, pasó los primeras 15 temporadas de su carrera en Boston, ayudando al club a un campeonato de la NBA en 2008.

“Es un honor tener esta oportunidad de llamarme de nuevo un Celtics de Boston”, dijo Pierce, un 10 veces ‘All-Star’.

“La organización y la ciudad me acogieron y me hicieron uno de los suyos, y no podía imaginar terminar mi carrera de otra manera”, añadió.

“Soy un Celtic para la vida”, exclamó.

El dueño del equipo, Wyc Grousbeck, dijo que también planean retirar el No. 34 de Pierce para que ningún otro jugador pueda usarlo.

Pierce promedió 19,7 puntos y 3,5 asistencias en 1.343 partidos con los Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards y Los Angeles Clippers.

Tendencias Ahora