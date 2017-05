¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Las jóvenes promesas del baloncesto nacional que hacen de las suyas en el extranjero



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

El básquetbol es un deporte que, sin lugar a dudas, mueve multitudes a lo largo del país. Y pese a que este ha pasado por altos y bajos en el transcurso de la historia, son las nuevas generaciones las que nos dan la esperanza de que esta disciplina se posicionará en el lugar que corresponde en un futuro no muy lejano.

Precisamente respecto a esto último, hay una generación de pequeños talentos chilenos que se encuentran no solo haciendo patria en el extranjero, sino que también militando en las mejores ligas del mundo. Eso sí, este no es el único factor en común que estos jóvenes comparten, ya que todos son menores de 20 años y sus carreras se encuentran en prominente ascenso, como constató Diario AS.

El primero de ellos es Nicolás Aguirre, base de 1,84 metros de altura que acaba de firmar contrato por el College of Souher Idaho de Estados Unidos, por un temporada. El sureño que defendió los colores de Deportes Castro fue la figura del Mundial Sub 18 que se celebró en el año 2016 en nuestro país, instancia que le abrió las puertas para integrase a Layton Christian Academy, equipo en el que ya lleva dos temporadas.

Otro que hace de las suyas en el país norteamericano es Felipe Haase, quien podría convertirse en el primer chileno en llega a la NBA. Mide 2,07 metros y fue reclutado por la Universidad de South Carolina luego de realizar su etapa escolar en Miami. El oriundo de Osorno ha mostrado un buen desempeño en suelo estadounidense y puede seguir creciendo en uno de los clubes de mayor proyección de la NCAA.

Junto a Felipe y Nicolás se encuentran Maxwell Locar, Javier Barra y Sebastián Herrera. El primero de ellos es hijo de un coterráneo y pese a no domina a la perfección el español, no dudó en señalar que con orgullo jugaría por nuestro país. En la actualidad se encuentra jugando en Northfield Mount Hermon (USA).

El segundo es un chileno que decidió emigrar de nuestro país cuando aun era muy joven, con el objetivo de probar suerte en el extranjero y no falló. Hoy y con tan solo 19 años, se encuentra defendiendo la camiseta de Instituto de Argentina.

Por último, Sebastián Herrera, quien es hijo de padre chileno y madre alemana, comenzó su carrera luego de convertirse en el máximo anotador del torneo Albert Schweitzter y en la actualidad ya puede contar con el máximo de los orgullos que es parte del Club Trier de Alemania. En su última campaña promedió 7.98 puntos, 3.5 rebotes y 1.38 asistencias.

Finalmente. nos encontramos con Ignacio Berríos, que con solo 15 años y 2,05 metros de altura ya forma parte de Boca Juniors. Sin embargo, el sueño de su vida es uno solo: jugar en la NBA.

Tendencias Ahora