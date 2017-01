¿encontraste un error? avísanos

Ziomara Morrison abre la puerta a un retorno a La Roja: "Siempre volvería a la Selección"



Publicado por Jeser Lara

Viene brillando en Europa desde hace varias temporadas. La basquetbolista chilena Ziomara Morrison es, por lejos, la gran figura nacional de su disciplina.

Y es que ningún hombre ni mujer se acerca a sus pergaminos, ni menos a su curriculum. La oriunda de Valdivia, de 1.95 metros, no solo ha destacado con La Roja, sino que también suma notables expediciones en España, Estados Unidos, Turquía y Polonia.

De hecho, en suelo turco Ziomara fue escogida como la ‘MVP’ de las finales junto al Osmaniye GSK, cuadro con el que además se tituló campeona de la liga.

Por todo lo anterior no llamó la atención que el Wisla CanPack Krakow, tricampeón polaco y una de las instituciones europeas más importantes, se fijara en la chilena. Así, tras las respectivas negociaciones el club tomó la positiva decisión de fichar a la valdiviana… y Ziomara -actualmente lejos de la selección chilena- no ha fallado.

En medio de sus buenas actuaciones en Polonia, la deportista se dio tiempo para dialogar con BioBioChile y responder, especialmente, a la pregunta que se hacen los fanáticos del baloncesto en Chile: ¿Volverá el representativo nacional algún día?

El presente feliz de la ‘reina’ de Europa

Ziomara, ¿Cómo está tu presente en Polonia?

En Polonia me he sentido muy, muy bien. Me encanta conocer nuevo país y una nueva cultura.

¿Y en lo deportivo? ¿Qué tal todo junto al Wisla CanPack Krakow?

En la liga polaca vamos punteras, así que estoy muy contenta.

¿Cómo evalúas tu rendimiento del pasado año? Sabemos que en Turquía te fue excelente

El 2016 fue un año lleno de aprendizaje, fue un gran año para mí ya que ganamos el campeonato y salí MVP en mi equipo de Turquía.

¿Algún objetivo para este 2017?

Este año solo espero seguir creciendo como basquetbolista y disfrutando sobre todo.

Con La Roja en el horizonte

En agosto del 2015 renunciaste a la selección chilena. ¿Piensas volver algún día?

En realidad siempre aclaré que no renuncié a la selección, sino que dejé claro que si no cumplían con requisitos básicos no participaría.

Tu molestia comenzó en el Preolímpico de Canadá. ¿A qué apuntaba tu reclamo?

A estar en buenas condiciones, tales como alimentación y estadía, entre otras. Para mí este es mi trabajo y tengo que cuidar mi herramienta principal.

La misma directiva a la que acusaste en 2015 sigue al mando de la Febachile ¿Debieron dar un paso al costado cuanto ocurrieron todas estas irregularidades?

Yo creo que de los errores se aprende y espero que así suceda. En todo caso yo no soy la indicada para decir que deban o no dar un paso al costado.

Tras la polémica el presidente de la Febachi, Marcelo Casas, aclaró que los requerimientos que presentaste fueron solucionados. ¿Con el tiempo recibiste una explicación más fundamentada?

Luego del evento no tuve mayor comunicación con nadie de Febachile.

¿Volverías a la selección?

Siempre volvería a la selección, pero, como dije anteriormente, siempre que cumplan con las condiciones que requiere un deportista profesional.

Finalmente, ¿Qué se siente ser la mejor exponente del básquetbol chileno?

Se siente fenomenal. Es un gran honor.

