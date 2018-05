¿encontraste un error? avísanos

Amor por la camiseta: el ’estrambótico’ tatuaje de un hincha del Flamengo que ya es viral



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

No hay dudas de que el fútbol da para muchas cosas. Y es que a lo largo de los años nos hemos encontrado con un sinfín de postales en el mundo de la ‘pelotita’, las que no han hecho más que confirmar que el deporte rey sí es la pasión de multitudes.

Dentro de este contexto se encuentra el fanatismo que tiene a José Mauricio Dos Anjos, férreo hincha del Flamengo de Brasil, como el hombre que la está rompiendo en el mundo de las redes sociales.

¿La razón de su fama? Éste decidió demostrarle su amor al conjunto brasileño con un tatuaje a escala real de la camiseta del club. Sí, como lo lee, Dos Anjos se tatuó en todo el torso la polera del Mengao, a modo de demostrar su cariño incondicional por el plantel que él mismo define como su razón de ser.

“Siempre tuve el deseo de tatuarme esta camiseta, era un sueño de adolescente. Recuerdo que tenía 14 años cuando decidí hacerme el tatuaje, pero no tenía las condiciones ya que todo muy costoso”, partió recordando José Mauricio Dos Anjos en conversación con BioBioChile.

Agregando rápidamente que, pese a su imposibilidad económica, igual se pudo hacer uno más pequeño cuando cumplió la mayoría de edad.

“Me hice un pequeño tatuaje del Flamenco cuando cumplí 18 años, pero nunca perdí la esperanza de un día poder hacerme el tatuaje de la camisa en todo mi cuerpo. Ese siempre fue mi cometido”, comentó.

Pese a esto, y como dice el dicho: “no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no pague”, el día que José tanto esperó, por fin llegó. Fue un 19 de abril del año 2017, la fecha escogida para cambiar radicalmente su vida.

Y es que según él mismo comentó, 33 sesiones, más 90 horas de trabajo con una aguja en mano y millones y millones de pesos en gastos, fue el saldo que le dejó la obra que lo tiene dando entrevistas como loco a todas partes del planeta. Y ojo que no es para menos, si pocas veces se ve que la pasión sobrepase las barreras reales, para entregarnos una imagen como esta.

No obstante, y pese a lo que la gente pueda pensar, al oriundo de Río de Janeiro bien poco le importa, ya que que el apoyo de su familia, esposa e hijos, es tan o más incondicional que el amor que el siente por el ‘Fla’.

“En un principio mi familia se opuso a esto. No quería que de ninguna manera me lo hiciera, así que decidí esperar todo el tiempo que fuese necesario”, agregó el fanático.

Complementando con que “un día mi esposa cedió y fue ahí donde empezó todo. Ahora sólo tengo agradecer a toda mi familia por apoyarme siempre en el sueño que hoy por fin se realizó”.

Al ser consultado por si tiene deseos de inmortalizar otra pieza del club en su cuerpo, este fue enfático en señalar, entre risas, que “no tiene claridad de lo que pueda pasar en un futuro”, dando a entender que no descarta la posibilidad de continuar aumentando este registro.

Cabe destacar que tanto a gustado dentro del camarín del elenco brasileño dicha muestra de amor, que incluso Vinicuis Junior, la joyita que ya fue adquirida por el Real Madrid, se dio un tiempo para reconocerlo y felicitarlo en las redes sociales<. “Mi lema de vida es que siempre seré Flamengo de cuerpo y alma. No me importa lo que ocurra, yo seré del Flamengo hasta que me muera”, concluyó.

Revisa a continuación el proceso completo:

