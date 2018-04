¿encontraste un error? avísanos

Marcelino, el único hincha del ’Pije’ que fue a Venezuela: "Estoy muy agradecido por todo"



Publicado por Raúl Galdames

Alfredo Ábalos anotaba en el minuto 89 y se dirigía a un sector de la galería a celebrar junto al equipo. Allí se encontraba Marcelino Mardones, el único hincha del ‘Pije’ que se pudo identificar en el recinto de Estudiantes de Mérida en Venezuela por un duelo de Copa Sudamericana.

El hincha tuvo su primer y el equipo le reconoció su fanatismo. De hecho, Deportes Temuco le agradeció el haber ido a verlos y compartió con ellos en el bus.

En conversaciones con BioBioChile, Mardones comentó que “gritar el gol allá, en un torneo internacional fue espectacular. Una vez que Ábalos hizo el gol, fue y me dedicó el gol, me apuntaba. Me dijo que era para mi”.

El hincha agradeció la el gesto que tuvo Deportes Temuco de invitarlo a compartir con el plantel diciendo que “estoy muy agradecido por la invitación para estar con ellos y por dedicarme ese gol”.

Pero Mardones no se queda ahí y ahora alienta a su equipo para su próximo partido, contra Colo Colo. “Se viene el partido y hay que dejarlo todo para coronar una semana de lujo. Mucho ánimo al verdadero Cacique de la Araucanía”, finalizó.

