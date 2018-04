¿encontraste un error? avísanos

Exluchador de la WWE sufrió un derrame cerebral mientras tenía relaciones sexuales



Publicado por Jeser Lara

El exluchador de la WWE, Jerry Lawler ‘The King’ (68 años), reveló que sufrió un infarto mientras mantenía relaciones sexuales con su pareja, Lauryn McBride, 40 años menor que él.

Lawler, que actualmente se dedica a la comedia dentro de la empresa de lucha libre, explicó en el podcast ‘Speaking with The King’, que intentó decirle a su novia lo que le estaba sucediendo, pero le fue imposible hacerse entender.

“Me levanté y le dije algo a Lauryn, pero ella no me entendió. Volví a decirle algo y lo mismo. Luego ella me miró a los ojos y exclamó ‘¡ve a mirarte al espejo!’ Lo hice y vi que tenía una mitad de la cara paralizada, y la barbilla prácticamente se me cayó sobre el pecho. Lauryn grito ‘oh Dios mío, estás teniendo un infarto’“, relató.

‘The King’ comentó que este accidente le sucedió el 21 de marzo y señaló que al ingresar a cuidados intensivos le diagnosticaron un derrame cerebral.

Al parecer, se está recuperando satisfactoriamente. Señalar que no es la primera vez que el exluchador sufre problemas de salud, pues el 2012 padeció algo similar.

