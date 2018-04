¿encontraste un error? avísanos

El falso tuit de Lavezzi contra Vidal de una cuenta parodia que se volvió viral



Publicado por Pablo Velozo

El delantero argentino Ezequiel Lavezzi se convirtió este martes en el ‘blanco’ favorito de los insultos de los hinchas chilenos del balompié.

¿Por qué razón? Una supuesta burla contra Arturo Vidal que el trasandino habría emitido en su cuenta de Twitter.

“Uh, qué cagada. ¿Llega a Rusia?”, decía el mensaje que rápidamente se viralizó en las Redes Sociales, y que tenía relación con la lesión del volante chileno.

Eso sí, el comentario, que rápidamente fue furor y provocó la furia de varios hinchas nacionales, no fue realmente de la autoría del ‘Pocho’.

Todo comenzó cuando la cuenta @ParodiaTuits subió una imagen editada con el mensaje inventado del Pocho en una noticia de ESPN. “El Pocho lo hizo de nuevo! #Vidal #Lavezzi #Chile #Rusia2018″, agregó.

Sin embargo, lo que muchos fanáticos no notaron es que en este espacio, como lo dice su biografía, “los hechos y/o Tuits retratados en esta cuenta son ficticios, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia”.

Pese a ello, en este mensaje falso cayeron medios de diferentes países del mundo y también muchos usuarios. Sin ir más lejos, el autor de esta ‘broma’ aprovechó su cuenta personal para enviarle un mensaje al futbolista ‘albiceleste’: “No me denuncies la cuenta @PochoLavezzi. Se llama PARODIANDO TUITS, yo no tengo la culpa de que la gente no sepa leer. PD: te amo”.

“Esto no es una parodia. Hay gente que a esto le llama periodismo. Ellos son los que les viven vendiendo historias inventadas de peleas, ‘rumores’, etc. No crean todo lo que leen solo porque lo dice un medio ‘conocido’, que lo único que buscan es quilombo”, cuestionó con el paso de los minutos la cuenta falsa.

