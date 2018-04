Ojo amantes del fútbol y la música: Pearl Jam lanza colección de camisetas donde está Chile

¿encontraste un error? avísanos

Desde que tocaron por primera vez el 2005 hasta su última presentación este año con un concierto en el Movistar Arena y como figura del cartel de Lollapalooza, Pearl Jam ha creado un fuerte vínculo con el público chileno.

Los fans de una de las bandas pioneras del Grunge junto a Nirvana y Soundgarden, suelen abarrotar los recintos donde se presenta el conjunto y Eddie Vedder, vocalista y figura principal ha demostrado un particular interés por el país.

Ya sea tomando vino en botella o articulando frases en un trabajado español, Vedder ha sabido crear una relación de complicidad con el público que ahora se verá reforzada tras un particular lanzamiento en su página oficial.

Todo esto luego de poner en el mercado una colección de camisetas de fútbol diseñadas con su propio modelo. En compañía de la empresa Copa Football, famosa por sus diseños retro, la banda de Seattle agregó un nuevo artículo de colección para sus fanáticos.

Y Chile es protagonista principal, ya que fue elegido como un de los países que serán representados en la colección. Se trata de una camiseta roja con cuello blanco y mangas azules que tiene el número 7 que porta Alexis Sánchez.

Además de la Roja, países como México, Argentina,Brasil y España salen representados. El valor de la prenda es de 59.99 dólares (unos 36 mil pesos chilenos aproximadamente).

Introducing the #PearlJam x @COPAFootball Collaboration Collection!

We've joined forces with COPA to create a line of top-notch jerseys for your favorite team: https://t.co/SFec30XgLI pic.twitter.com/Nr0N5DOiZq

— Pearl Jam (@PearlJam) April 10, 2018