El ’tierno’ gesto de Pogba que buscó calmar a Alexis cuando fue sustituido ante el City

Un tierno gesto de agradecimiento. Eso tuvo la figura francesa del Manchester United, Paul Pogba, con el chileno Alexis Sánchez el pasado sábado.

Y es que en el marco del pleito contra el Manchester City, que acabó 3 a 2 en favor de los ‘diablos rojos’ luego de una notable remontada, el galo protagonizó un especial momento que fue captado por la televisión inglesa.

Resulta que en el minuto 81 el ‘Niño Maravilla’ debió abandonar la cancha por orden del DT José Mourinho, quien pretendía sumar más valores en defensa para mantener el resultado en su favor.

Alexis, que había sido uno de los líderes ofensivos del despertar del ‘United’, se mostró sorprendido -y a la vez algo molesto- por la modificación. Sin embargo, acató la decisión.

Cuando el chileno empezaba su carrera hacia el exterior del campo de juego, el francés se acercó al tocopillano y le dio un beso en la cabeza, en un gesto que los hinchas han tildado de ‘reconocimiento’, como también de agradecimiento por la asistencia en el segundo tanto del partido.

Recordemos que Sánchez intervino en los tres tantos del equipo de ‘Mou’, dos de los cuales fueron anotados por el ya mencionado europeo.

Paul Pogba kissed Alexis' head for his beautiful assist of Pogba's 2nd goal. UNITED!🤜🤛pic.twitter.com/G4dCqQ5lfS

— Roro O'Monstro.™ (@Roromeo_MUFC10) 7 de abril de 2018