"Me siento como Benjamín Button": La graciosa comparación de Zlatan en su presentación



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

El nuevo delantero de Los Ángeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, logró recuperarse totalmente de su lesión y dar un paso al costado del Manchester United, el sueco decidió emigrar a tierras norteamericanas para firmar por el conjunto con el que disputará la MLS.

A su arribo, el goleador no dudo en mostrar la felicidad que le trae estar jugando en la liga estadounidense, donde si bien ganará 20 veces menos que en la inglesa, podrá continuar estirando su legado deportivo.

“Me siento como Benjamín Button: Nací viejo y moriré joven”, partió afirmando el sueco en conferencia de prensan, agregando que “este movimiento no cambia nada, yo vine aquí a ganar y estoy muy seguro de que ganaré. Tengo hambre”.

Asimismo, el delantero de 36 años fue enfático en señalar que llega al conjunto norteamericano para ganar todo lo que esté por delante. “Si no gano, lo siento como un fracaso y eso me decepcionaría a mí mismo, porque estoy acostumbrado a ganar y hago todo por conseguirlo”, añadió.

Recordar que el atacante sufrió una rotura de ligamentos en su rodilla derecho hace un poco más de un año, hecho que lo tuvo fuera de las canchas por varios meses y que terminó por gatillar su salida de los “Diablos Rojos”.

“Durante muchos años la única pregunta era cuando iba a venir a la MLS y aquí estoy. Me encuentro feliz, ya quiero jugar. Solo quiero estar en la cancha, no tengo mucho ritmo porque no jugué últimamente por la lesión que tuve”, cerró.

El estreno de Zlatam en su nueva casa deportiva podría ser la tarde de hoy cuando Los Ángeles Galaxy y Los Ángeles FC den vida a un nuevo clásico en la MSL.

