El motivador mensaje de Claudio Bravo a un pequeño amante del fútbol



Publicado por Raúl Galdames

Día a día son muchas las personas que le escriben a Claudio Bravo y éste, muy a menudo, también les responde a través de su cuenta de Twitter, pero hoy sin dudas hubo un mensaje que le robó la atención.

Y es que un pequeño recibió un regalo de su madre, un par de zapatillas que son las mismas que ocupa el capitán de la ‘Roja’. La mamá del niño le escribió a Bravo que “aún que digan que eres malo para el fútbol. Ver que el amor y admiración por tu ídolo @C1audioBravo, te motiva a seguir perseverando y jamás frustrarte. Hoy veo tu cara de felicidad por tus primeras zapatillas de fútbol (según tú las de Claudio) sólo me hace seguir tus sueños y locuras”.

Luego el portero respondió con un motivador mensaje dirigido al pequeño y que también le llegó a más de alguno. “No desistir en el intento amigo, muchas veces me trataron de malo cuando niño y eso me ayudó para ser fuerte. Solo tienes que seguir creyendo en ti. Ya veras que puedes ser lo que quieras. Cree en ti y lo que digan los demás no te afecte, que te fortalezca. Un abrazo Campeón!”, escribió el meta del Manchester City.

La historia del niño y las palabras de Bravo sacaron aplausos de todas partes.

No desistir en el intento amigo, muchas veces me trataron de malo cuando niño y eso me ayudó para ser fuerte.

Solo tienes que seguir creyendo en ti. Ya veras que puedes ser lo que quieras.

Cree en ti y lo que digan los demás no te afecte, que te fortalezca.

Un abrazo Campeón! https://t.co/JMdmLAnhqa — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) January 27, 2018

