"Arsenal estará mucho mejor sin él": La fuerte crítica de estrella de la WWE a Sánchez

El fichaje de Alexis Sánchez al Manchester United dejó, al parecer, muchas almas dolidas en hinchas de Arsenal.

Si la crítica ya era abundante durante el tiempo que duró la telenovela por el futuro del tocopillano, la molestia de los fans ‘gunners’ fue aún más fuerte una vez concretado el traspaso del chileno a los ‘Reds Devils’.

Prueba de lo anterior fue la reacción de la estrella de la WWE Sheamus, quien pese a ser un fanático del Liverpool igual habló del tema del momento en Inglaterra.

El luchador irlandés sólo tuvo palabras de desprecio hacia Sánchez al ser consultado por la partida del seleccionado nacional a los ‘Reds Devils’. “¿Quién? Pensé que se había retirado hace 20 años”, partió diciendo en una entrevista al programa especial por el vigesimoquinto aniversario de Monday Night Raw, consignó Mirror.

Para Sheamus la decisión del ‘Niño Maravilla’ de dejar el Arsenal por el Manchester United fue sólo una cuestión de dinero.

“Se trata de Alexis Sánchez, se trata de dinero. El año pasado dejó de importarle (el Arsenal), dejó de esforzarse. ¿Por qué quieres un jugador así? ¿Por qué querrías un jugador que arroja sus juguetes en el cochecito sólo para poder mudarse a otro lugar con más dinero?”, expresó.

“No tengo respeto por Sánchez. Cuando vi por primera vez a Sánchez en Arsenal tuve mucho respeto, pero por todas estas cosas ahora no”, complementó.

Sheamus comparó la situación con la marcha de Philippe Coutinho al Barcelona. “Es como Coutinho. A mitad de la temporada quería salir de Liverpool”, para luego señalar que “el Arsenal está mucho mejor sin él (Sánchez), pueden construir un equipo alrededor de jugadores que realmente quieran jugar para el club”, afirmó.

“Sánchez es un espárrago caro de Whole Foods. Sólo que demasiado caro, demasiado caro”, sentenció.

A continuación repasa las declaraciones de Sheamus

Video: WWE wrestler Sheamus criticises Alexis Sanchez following his move from Arsenal to Man Utd. [@SInow] #afc pic.twitter.com/xlAOFTH1yJ

— afcstuff (@afcstuff) 24 de enero de 2018