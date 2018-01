Kobe Bryant recibe una nominación al Óscar gracias a ’Dear Basketball’

¿encontraste un error? avísanos

Tras ganar cinco anillos de la NBA, la leyenda del básquetbol Kobe Bryant aspira ahora a levantar un Óscar.

Bryant fue nominado este martes con su corto animado “Dear Basketball”, en el que el exescolta de los Lakers de Los Ángeles lleva a la pantalla el poema de despedida que publicó en el sitio The Players’ Tribune antes de retirarse.

“Qué?? Esto va más allá de mi imaginación. Significa tanto para mí que @TheAcademy considere a #DearBasketball digno de estar nominado. Gracias al genio @GlenKeanePrd y a John Williams por llevar mi poema a este nivel. Es un honor formar parte de este equipo. #OscarNoms”, escribió Bryant en su cuenta de Twitter.

La cinta tiene música de Williams, ganador de cinco Oscar y compositor de la mítica banda sonora de la Guerra de las Galaxias entre muchas otras.

“Querido baloncesto, desde el momento que comencé a enrollar las medias de mi padre y hacer tiros imaginarios para ganar partidos en el Great Western Forum, supe que algo era real: me enamoré de ti…”, comienza el texto acompañado con una ilustración como de bosquejo a lápiz.

Bryant, tercer máximo anotador de la historia de la NBA, es recordado por los 81 puntos que marcó ante los Raptors hace 12 años.

Los números de sus camisetas, el 8 y el 24, fueron retirados por los Lakers en una ceremonia el 18 de diciembre.

El corto compite con “Garden Party”, “Lou”, “Negative Space” y “Revolting Rhymes”.

La ceremonia del Óscar se celebra el 4 de marzo en Hollywood.

What?? This is beyond the realm of imagination. It means so much that the @TheAcademy deemed #DearBasketball worthy of contention. Thanks to the genius of @GlenKeanePrd & John Williams for taking my poem to this level. It's an honor to be on this team. #OscarNoms pic.twitter.com/M2joyk9D1V

— Kobe Bryant (@kobebryant) January 23, 2018