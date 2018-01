Tocando el piano: la hermosa presentación del United para anunciar la llegada de Sánchez

¿encontraste un error? avísanos

Al fin. Alexis Sánchez se transformó este lunes en el nuevo refuerzo de Manchester United luego que el club inglés lo anunciara en sus redes sociales.

Precisamente, la publicación de los ‘Red Devils’ en Twitter llamó la atención en los hinchas, ya que compartieron un video del ‘Niño Maravilla’ tocando el piano.

Recordemos que Sánchez es un fanático de este instrumento musical, demostrando sus dotes en el programa Nacidos para ganar y en un video subido por su excompañero del Arsenal Lukas Podolski.

A continuación te dejamos con la presentación

🎹 Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7…#GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE4

— Manchester United (@ManUtd) 22 de enero de 2018