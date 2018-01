Antes muerto que sencillo: CR7 recibió patadón y pidió un celular para ver como quedó

¿encontraste un error? avísanos

En el cabezazo que supuso el 6-1 provisional ante el Deportivo, Cristiano Ronaldo recibió una patada en la cabeza del defensor suizo Fabian Schär que le abrió una brecha y, con la cara ensangrentada, el astro portugués pidió el celular al médico del Real Madrid para poderse mirar la herida.

Además de la goleada de un necesitado Real Madrid (7-1) y del doblete de Ronaldo, que no marcaba desde el 9 de diciembre, el partido del domingo en el Bernabéu dejó una imagen que está siendo muy difundida a través de las redes sociales, que se han llenado de montajes con la curiosa acción.

Corría el minuto 83 de partido y Ronaldo anotó el segundo de sus goles, pero no pudo celebrarlo al quedar en el suelo aquejándose de la patada recibida en la cabeza.

Al retirarse momentáneamente del césped para ser atendido de la brecha, Ronaldo pidió al médico del Real Madrid el celular para poder evaluar la herida, por lo que el portugués abandonó la cancha mirándose en el teléfono móvil.

“Es solo una herida. Le han dado dos o tres puntos, pero nada más. Está bien”, declaró al final del partido su entrenador Zinedine Zidane.

Terry Butcher vs Cristiano Ronaldo. Guerrero vs modelo.

Fútbol de verdad vs fútbol moderno. pic.twitter.com/8fo7UiOR2h

— jlamotta (@jlamotta23) January 21, 2018