"Te salvaste de la funeraria": La imagen con la que McGregor amenzó a Mayweather

¿encontraste un error? avísanos

La rivalidad que existe entre el luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor y el boxeador Floyd Mayweather parece ser una historia de nunca acabar. Y es que pese a que ambos deportistas están retirados de las pistas desde hace algún tiempo, continúan desafiándose públicamente.

Esto puesto que la “Pelea del Milenio” pareció no dejar conforme al luchador irlandés, quien aprovechó sus redes sociales para arremeter con todo en contra del norteamericano.

‘The Notorious’ subió a su cuenta de Twitter una fotografía en donde insinúa que Mayweather se salvó de recibir sus letales patadas solo por el hecho de estar peleando bajo sus reglas.

Y es que en la imagen se puede apreciar al ganador de peso ligero a punto de conectar una patada en el mentón del ex púgil, la que si se hubiese concretado de seguro dejaba a este último en la lona.

Shin bone to the cheek bone. The rule set kept you out the funeral home. pic.twitter.com/chJ5ieUQvQ

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 1, 2018