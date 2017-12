Los cómicos mensajes de Marcelo Barticciotto luego que Messi "opacara" su pase sin zapato

¿encontraste un error? avísanos

De los tres goles que hizo el Barcelona este sábado al Real Madrid, el último fue el que más llamó la atención de los fanáticos del fútbol.

Lionel Messi, figura del derbi español, fue el autor intelectual de la tercera cifra de los blaugranas al habilitar a Aleix Vidal. Más allá de la gran jugada, lo que resaltó fue que la ‘Pulga’ llegó al momento del pase sin su zapato derecho, el cual se le había caído cuando eludió a Marcelo.

Los medios españoles rápidamente destacaron el hecho y los hinchas chilenos con buena memoria o los que habían leído del tema recordaron inmediatamente la jugada de Marcelo Barticciotto.

En un partido entre Colo Colo y Deportes Concepción por el torneo nacional 2000, el ‘Barti’ dio un centro sin su botín para que Sebastián González convirtiera de cabeza.

El ídolo albo, que seguramente vio el partido, utilizó su cuenta de Twitter para entregar unos cómicos comentarios.

“Solamente porque Messi tiene 600 goles y 5 balones de oro más que yo, opacan mi centro sin zapato, la FIFA y su mafia otra vez actuando a favor de los poderosos”, escribió.

A continuación te dejamos con los mensajes de Barticciotto y su inolvidable pase

Qué increíble Victor, ahora me doy cuenta que era cierto lo que me decían, muchos testigos me escribieron que vieron a Messi en varias ocasiones viendo videos mios, y que quería igualar mi marca, la de dar un pase sin zapato, hasta que lo logró jajajaj https://t.co/pILyryaeqd

— Marcelo Barticciotto (@marcelobarti) December 23, 2017