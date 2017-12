Luchador de la WWE fue detenido por violentar y secuestrar a su pareja

¿encontraste un error? avísanos

En el ojo del huracán se encuentra el luchador de la WWE, Rich Swann, quien fue detenido y acusado de golpear y secuestrar a su esposa.

Según informó el medio Pro Wrestling Sheet, la lamentable situación tuvo cabida luego de que Swann y su esposa, la reconocida luchadora independiente Su Yung, discutieran en fuertes términos la madrugada de este domingo.

Es más, según lo detallado por el sitio norteamericano, la policía del condado de Gainesville, Florida, informó que ellos debieron intervenir ya que Rich habría tenido un fuerte forcejeo con Su al interior de un automóvil, reteniéndola incluso en contra de su voluntad.

Tras esto, el Sheriff del condado no dudó en detenerlo por los cargos señalados anteriormente al luchador.

“Debido a las numerosas solicitudes de los medios nacionales. El informe de captura policial y arresto de Rich Swann se puede encontrar aquí”, indicaron desde el sitio oficial de la Policía de Gainesville.

Due to numerous national media requests…mugshot and arrest report for Rich Swann can be found here: https://t.co/PvQj5B7A7n

(Redactions made in accordance with FSS 119 that protects home address/phone of domestic violence victim.) pic.twitter.com/EgjbzTbjNq

— Gainesville Police (@GainesvillePD) December 10, 2017