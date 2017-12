¿encontraste un error? avísanos

Hinchas ingleses del Arsenal se volvieron ’locos’ con el "¿Y quién te conoce?" de Alexis



Publicado por Jeser Lara

La semana pasada, el Arsenal y el Manchester United protagonizaron un partidazo por la Premier League, encuentro que terminó con una victoria 3-1 para los ‘Diablos Rojos’.

Alexis Sánchez fue titular y protagonizó un ‘picante’ encontrón con el español Ander Herrera.

Lee también: “¿Y quién te conoce?”: el ‘encontrón’ de Alexis con jugador del United en la ‘Premier’.

Cuando finalizaba el encuentro, el tocopillano se enfrascó en una discusión con el jugador del United, la que terminó con un empujón y una frase con el chilenismo: “¿Y quién te conoce a voh?”.

Y quien te conoce a voh? pic.twitter.com/LYO3tDTzoV — Alejandro Bustamante (@abustamantem) 2 de diciembre de 2017

Los fanáticos nacionales se volvieron locos con la acción, quienes ‘celebraron’ la ‘parada de carros’ del seleccionado nacional.

Pero los chilenos no fueron los únicos que festejaron la acción de Alexis. Según recogió el medio inglés Mirror hace un par de días, a los aficionados del Arsenal les encantó el chilenismo del tocopillano.

Los hinchas se percataron de lo sucedido al ver como los fanáticos nacionales replicaban en español las palabras de Alexis.

Alexis Sanchez looked at the back of Herrera’s shirt and asked who are you 😂 pic.twitter.com/e0OeC1Uz8N — FootyYapper (@FootyYapper) December 4, 2017

Man looked at the back of Herrera’s shirt and asked who are you LOOOOOOOL pic.twitter.com/TyYxGFEoJo — 7 (@drinalexis) December 3, 2017

Hahahaha Alexis Sanchez to Ander Herrera in Spanish: “and who knows you??” 😂 (video via arengadelabuelo) pic.twitter.com/czaiBRJA4t — Javiera Silva Bravo (@javierasilva95) December 3, 2017

Alexis Sanchez looked at the back of Herrera’s shirt and asked who are you 😂 pic.twitter.com/SviUHwUpA4 — Football Funnys (@FootballFunnys) December 4, 2017

Putting Herrera in his place, Alexis Sanchez 👏 https://t.co/t84zbOSZFk — Viren (@Faceman7_) December 4, 2017

Just realised alexis turned Ander Herrera to see his name and then goes “who are you” 😬😬😬😬 — zeineddine (@BerkatJoshua) December 4, 2017

