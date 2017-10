¿encontraste un error? avísanos

Vignolo: "Nosotros sabemos qué haríamos si estuviésemos en la posición de Brasil"



Publicado por Raúl Galdames

Están derrotados. Deprimidos. Preocupados. Así se puede definir a Argentina luego de perder una opción clave para clasificar al Mundial de Rusia, sobretodo después de que Chile venciera a Ecuador y complicara más el panorama para la ‘albiceleste’ que hoy está fuera de la zona de clasificación.

Y el lamento llega de todas partes, tanto que en 90 Minutos de Fútbol de Fox Sport se dieron casi por vencidos. Sebastián Vignolo, conductor del programa, realizó un monólogo y su conclusión es rotunda: “¿Haciendo cuentas, no? Acá también. Vos podés hacer cuentas, pero si vos no metés un gol, no ganás. Y si no ganás, no podés ir al mundial. No es una ciencia”.

Luego, el ‘Pollo’ continuó sus palabras luego del áspero empate entre Argentina y Perú en La Bombonera. “La verdad, hay decepción, hay preocupación. Pero hay esa esperanza. Ahora nos aferramos a decir ‘si le ganamos a Ecuador vamos’, pero si yo tuviera un palo verde, no estaría acá”, dijo el periodista.

Por último Vignolo tocó el tema de Brasil, clasificado al Mundial. El argentino dijo que “de golpe Brasil comienza a ser nuestro aliado, nosotros sabemos qué haríamos si estuviésemos en la posición de Brasil. Vamos a ser sinceros”.

Ve el video para ver que más dijo el ‘Pollo:

#90MinutosFOX Con estas palabras de @PolloVignolo arrancó la edición especial de 90 Minutos. En FOX Sports y la APP https://t.co/XpOaDOxyg6 pic.twitter.com/ptGGxMrNoW — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 6, 2017

