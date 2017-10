¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Bolufrases: Medio argentino se burla de los dichos de Jorge Sampaoli



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Raúl Galdames

Y simplemente no pudieron. Argentina no pudo derrotar a Perú en Buenos Aires. No sirvió La Bombonera, ni la visita de Infantino y para colmo Gago se cortó el ligamento anterior cruzado. Panorama oscuro para Jorge Sampaoli que no lo pasa bien al otro lado de la cordillera.

Luego del empate le tocó hablar. El casildense lanzó una serie de dichos que causaron indignación entre los hinchas de la ‘albiceleste’ que segundos después no tardaron en hacerle llegar sus críticas por redes sociales.

Lee también: Jorge Sampaoli no pierde la fe: “Si jugamos como hoy, le ganamos a Ecuador”

Pero fue el medio argentino Crónica quién se llevó los aplausos con su clásico y espontáneo troleo. Las frases “Sólo nos faltó el gol” y “No le pudimos ganar a Perú en el tanteador pero sí en el desarrollo”, fueron algunas con las que el diario se hizo un festín que siguió con la ira de los fanáticos en contra de Sampaoli.

Revisa el troleo que le hizo crónica al DT argentino:

AHORA MISMO. Habla Sampaoli: "No le pudimos ganar a #Perú en el tanteador pero sí en el desarrollo" #Bolufrase — Diario Crónica (@cronicaweb) October 6, 2017

AHORA MISMO. Habla Sampaoli: "Sólo nos faltó el gol" #PequeñísimoDetalle… — Diario Crónica (@cronicaweb) October 6, 2017

AHORA MISMO. Habla Sampaoli: "Sigo esperanzado. Si jugamos el último partido con la convicción de hoy vamos a ir al #Mundial" #Ponele — Diario Crónica (@cronicaweb) October 6, 2017

Tendencias Ahora