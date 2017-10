¿encontraste un error? avísanos

Fabregas reconoció que lanzó pizza a Alex Ferguson en pelea entre M. United y Arsenal



Publicado por José Luis Rivera

El internacional español Cesc Fábregas reconoció que hace 13 años, en octubre de 2004, lanzó una porción de pizza al entrenador del Manchester United, Alex Ferguson durante una pelea en el túnel de Old Trafford.

El español, de 30 años, militaba en aquel entonces en el Arsenal. Pero aquel día de octubre de 2004, Sir Alex y sus ‘Diablos Rojos’ acababan de poner fin a una racha de 49 partidos sin perder de los ‘Gunners’.

El ambiente caldeado del terreno de juego se trasladó a los túneles de vestuarios, produciéndose lo que los medios ingleses bautizaron como ‘la Batalla del Buffet’.

“Escuché ruidos (…) Salí con mi porción de pizza y vi a Sol Campbell, Rio Ferdinand, Matin Keown, (Patrick) Vieira… todo el mundo estaba pegándose. Yo quería participar pero no sabía cómo y la lancé”, explicó el exjugador del Barcelona, hoy en el Chelsea, en un programa de Sky Sports.



“Pero cuando me percaté de a quién había dado… Sir Alex, lo sentí, no quería hacer eso”, añadió el centrocampista.

Cesc fue acusado por su antiguo compañero Martin Keown en 2014, pero lo había negado hasta ahora, acusando a Keown de ser “un mentiroso” ya que no pudo haberle visto lanzar la pizza, ocupado como estaba en “golpear a la gente”.

