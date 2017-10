¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Universidad Católica es el club más valioso de Chile según listado de Forbes



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Raúl Galdames

Buenas noticias para dos clubes chilenos que aparecen entre los 50 equipos más valiosos de América este año.

Forbes México hizo su ranking anual de “Los 50 equipos más valiosos de América 2017” donde Brasil, Estados Unidos y México tienen el liderato. Los sudamericanos cuentan con seis de las 10 plantillas más valiosas de todo el continente y para sorpresa de todos Chile tiene dos representantes en el listado.

El ranking considera tres factores: valor de la plantilla, valor de su marca y costo de su estadio (si es que le pertenece). La revisión se realizó entre las 15 principales ligas de América de primera división, es decir, más de 150 clubes.

Se trata de la Universidad Católica y Colo Colo. Cruzados y albos están dentro del ranking de los más valiosos siendo el cuadro de San Carlos de Apoquindo el equipo chileno con mayor valor según la revista.

La UC se ubica en el lugar 41 con valor de 46.7 millones de dólares, por otra parte, Colo Colo está en la casilla 47 con 42.2 millones de dólares.

En el podio está Corinthians con 576.9 mdd, Gremio con 295.5 y en tercer lugar Guadalajara con 279.8 mdd.

¿Y la Universidad de Chile?

El otro ‘grande’ del fútbol chileno no apareció en el listado. La respuesta a la incógnita de por qué Forbes no incluyó a los azules es simple.

El ranking considera tres factores y para la revisa, la ‘U’ no cumple con uno: “el costo de su estadio (si es que le pertenece)”.

Forbes escribe incluso que uno de los factores por lo que la MLS no esté tan presente en el TOP 10 es precisamente el factor estadio. “El dominio absoluto del top 10 ya no es para la MLS, debido a que algunos clubes no han terminado de construir sus estadios, siguen en proyectos o no han realizado la adquisición de los inmuebles donde juegan sus partidos”.

Tendencias Ahora