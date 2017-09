¿encontraste un error? avísanos

Esposa de Marcelo Díaz: "Esta situación no es fácil porque sé cuánto amas tu selección"



Publicado por Nicolás Maureira

El volante de los Pumas de la UNAM y descartado por Juan Antonio Pizzi para la última fecha doble de las Clasificatorias Sudamericanas, Marcelo Díaz, encontró a su principal defensora: su esposa Karen Santa María.

A través de una carta difundida en su cuenta de Twitter, la abogada resaltó la “grandeza” de Díaz como persona y le entregó su apoyo por las críticas que ha recibido en el último tiempo.

“La vida a veces es extraña, otras veces injusta y a veces sorprendente. Pero hemos aprendido a tomar las cosas de la mejor forma posible y tú eres el mejor ejemplo de eso”, escribió.

“¿Cómo no vas a ser grande? Para mí eres grande no por ser tu señora, no por ser tu compañera de vida, sino simplemente por ser la máxima admiradora de tu grandeza (…). Supiste ganarle a la vida, porque supiste enfrentar momentos dolorosos, porque tu humildad es tan grande que nunca dejas de dar la cara y reconocer cuando has fallado”, añadió.

“Esta situación no es fácil porque sé cuánto amas tu selección y más cuando has sido objeto de muchas críticas, olvidándose muchos que cuando ganan, ganan 11, y cuando pierden, pierden los 11, pero aún así pones el pecho a las balas”, finalizó.

Fuiste, eres y serás el mejor!! Te amamos vida!!!

#codigos#lealtad#respeto. Lo que a muchos le falta!!! pic.twitter.com/t6kJ0eWHS0 — Karen (@Karen_Stamaria) September 29, 2017

