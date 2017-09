Lilian Thuram se arrodilla en un acto de apoyo a deportistas de EEUU contra Donald Trump

¿encontraste un error? avísanos

El exdefensa de la selección francesa y del Barcelona, Lilian Thuram, se arrodilló en un acto en Suecia, como muestra de solidaridad con los deportistas estadounidenses que han sido criticados por el presidente Donald Trump por ese gesto, con el que denuncian la violencia policial contra las personas negras en el país.

“Todos debemos ser solidarios con esos atletas y solidarios contra las desigualdades, contra las injusticias”, declaró a la Agence France Presse el campeón del mundo de 1998, que era homenajeado en Estocolmo por su compromiso contra el racismo.

“Hay un problema racial (en Estados Unidos), una cierta desigualdad que está relacionada con el pasado, pero eso no solo afecta a los Estados Unidos. Estamos aquí en Suecia, esto afecta desgraciadamente a Suecia, o también afecta a Francia”, añadió.

Thuram se arrodilló en el Ayuntamiento de Estocolmo, en el momento en el que, junto a otras personalidades, era nombrado doctor ‘honoris causa’ por la universidad de la ciudad, en calidad de presidente de la fundación que lleva su nombre. Las personas congregadas aplaudieron mayoritariamente al exfutbolista.

Desde su creación en 2008, la Fundación Lilian Thuram lleva a cabo numerosas acciones de sensibilización sobre cuestiones de igualdad entre los jóvenes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado a deportistas de su país, a los que reprocha que no respeten el himno nacional.

Honorary doctors Lilian Thuram, Ansgar Nünni and Susan Faludi #kneeling at @Stockholm_Uni ceremony. Video https://t.co/teuzyP1Kgc at 1:00 pic.twitter.com/iPTFSw16XP

— Mats Widgren (@MatsWidgren) September 29, 2017