Las imágenes del accidente que sufrió Sergio Agüero en Holanda

Mala noticia para Argentina y el Manchester City. Sergio Agüero fue protagonista de un accidente automovilístico en Holanda luego de chocar con un poste.

El ‘Kun’ había ido a un concierto de Maluma en Amsterdam. Luego de eso se dirigió al hotel en un taxi y fue ahí cuando ocurrió el accidente que dejó al delantero con una de sus costillas fracturadas.

Hay preocupación en el equipo de Claudio Bravo, el cuerpo médico del City anunció que el argentina será sometido a algunas evaluaciones para determinar la gravedad y si existe alguna consecuencia. Se estima que Agüero estaría dos meses fuera de las canchas y se perdería los duelos de la ‘albiceleste’ contra Perú y Ecuador.

Revisa las imágenes del accidente del ariete del City en Holanda.

Accident scene after crash in #Amsterdam of taxi which carried Sergio #Agüero | #ManchesterCity #manc #SergioAgüero pic.twitter.com/9KJDZW0voU

— Roeland Roovers (@r0eland) September 29, 2017