¿Lo toca o no? La polémica entrada sobre Neymar que le costó amarilla a Arturo Vidal



Publicado por José Luis Rivera

Arturo Vidal fue titular en Bayern München, que cayó en condición de visitante por 0-3 ante PSG por la UEFA Champions League.

El chileno vio como su equipo fue sorprendido rápidamente en el ‘Parque de los Príncipes’ con el gol de Dani Alves a los dos minutos. A partir de ahí el cuadro germano intentó reaccionar sin éxito, lo que se vio aumentado con el los goles de Cavani (31′) y Neymar (63′).

Con un partido planteado para el contraataque de PSG, el mediocampista nacional protagonizó una polémica jugada sobre el final del primer tiempo, cuando recibió tarjeta amarilla por una barrida a Neymar, que la repetición no dejó en claro si hubo contacto o no. ¿Lo toca o no? Revisa la jugada y opina con nosotros.

