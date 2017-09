¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Bielsa furioso contra la prensa en Francia: La compañía de ustedes es siempre despreciable



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

Explotó contra la prensa deportiva de Francia. El entrenador Marcelo Bielsa no aguantó más y tras la derrota de su Lille ante el Guingamp del último fin de semana.

Sin ir más lejos, el ‘Loco’ protagonizó una de sus conferencias de prensa más polémicas, luego de, no solo asegurar su permanencia aunque deba pelear el descenso, sino que también arremeter con todo contra los medios.

“El oficio de ustedes es convertirlo en catástrofe cuando hay riesgo, y cuando hay prosperidad acercarse al próspero. Por eso la compañía de ustedes es siempre despreciable“, reclamó el rosario en plena conferencia a los miembros de la prensa, luego de diversas preguntas sobre su posible renuncia.

Además, Bielsa recalcó que “hago esto para desenmascararlos a todos ustedes frente al público. Hay excepciones, pero ustedes actúan en colectivo”.

Eso sí, a pesar de sus duras palabras, Bielsa aseguró que su tema contra los medios no es un conflicto, porque “para que haya un conflicto tengo que atribuirle a cualquiera de ustedes la potestad de enfrentarme con ustedes, yo hago esto para que el público sepa quienes son ustedes como genérico”.

Finalmente, Marcelo Bielsa ‘cargó’ contra el profesional de L’Equipe: “Todo el mundo sabe como él actúa. Todos lo describieron exactamente cómo se comporta. Y me lo describieron colegas de ustedes. Por eso cuando no se separan del colectivo me indigna eso, porque usted sabe quién es quién“, remató.

Tendencias Ahora