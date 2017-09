Piloto francés sufrió la "pana del tonto" en la final del MotoGP

¿encontraste un error? avísanos

¿La ‘pana del tonto’?. Una particular y graciosa situación se vivió en la final del MotoGP en el circuito de Misano Adriático, teniendo como protagonista al francés Johan Zarco.

Resulta que el piloto se quedó sin combustible cuando daba la última vuelta, a solo metros de la meta.

Zarco marchaba en la séptima posición cuando le sucedió el percance y debió empujar su Yamaha por unos 300 metros hasta cruzar la meta.

Pese a las complicaciones, el bicampeón de Moto2 pudo lograr su cometido, finalizando en la decimoquinta ubicación y ganando un punto en su lucha por el campeonato.

“Iba controlando a Redding y pensaba que sería séptimo. Pero me quedé sin gasolina ya en la curva 11. Comencé a ralentizar hasta que se paró. La recta se me hizo muy larga hoy. Al final, un punto, es mejor que nada. Ha sido muy difícil. Hay que analizar lo que ha pasado”, dijo el piloto a Marca de España.

What a heroic effort from Zarco as he pushes his bike over the line!💪

He still finished in the points 👏 pic.twitter.com/05mFvPO0F6

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 10, 2017