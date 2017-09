¿encontraste un error? avísanos

Cuando la trayectoria no alcanza: los ’cesantes’ que quedaron sin club en Europa



Publicado por José Luis Rivera

El período de transferencias en Europa bajó la persiana. Cifras de escándalo, peleas entre clubes y jugadores en rebeldía adosaron el mercado más loco de la historia. Neymar, Mbappé y Dembélé se llevaron las tapas de los diarios con sus estratosféricas transferencias. La otra cara de la moneda son aquellos que no pudieron firmar un contrato, entre ellos varios jugadores de destacada trayectoria.

Mathieu Flamini

El francés (33 años) vivió su mejor época en el Arsenal, pero, como muchos, se marchó en busca de los títulos que se le negaban como “gunner”. Con el Milán se coronó en la Serie A en 2011. Dos temporadas más tarde, ya sin protagonismo en el “rossonero”, volvió al cuadro de Arsene Wenger para luego partir al Crystal Palace, su último club hasta la fecha. Había sonado en equipos de Turquía, Italia y Estados Unidos.

Giuseppe Rossi

En 2011 había dos grandes candidatos para reforzar la delantera del FC Barcelona: Alexis Sánchez y el italiano Giuseppe Rossi. Los catalanes se terminaron inclinando por el chileno y Rossi continúo aportillando porterías en el Villareal. En el pináculo de su carrera, y con varios pretendientes tocando a su puerta, el goleador sufrió una rotura de ligamentos en un partido ante el Real Madrid que cortó su progresión. Se fue a la Serie A y, cuando empezaba a tomar vuelo con la Fiorentina, nuevamente la rodilla le jugó una mala pasada. Tras un paso por el Levante, recaló en el Celta y otra vez volvió a sentir un chasquido en la maldita articulación. A la espera de su recuperación, y con apenas tres décadas, busca conseguir fichar por algún equipo de la MLS estadounidense.

Kolo Touré

El de Costa de Marfil amenazó con ser de los mejores centrales del mundo. Era fuerte, rápido y con una personalidad que no se achicaba en los grandes escenarios, por algo le decían el “Cannavaro africano”. Se dio a conocer en el “Arsenal de Los Invencibles”, que se coronó en la temporada 2003-04. Dejó el norte de Londres tentado por los millones de un Manchester City que empezaba a bosquejar su proyecto imperial. En la ciudad industrial nunca se halló y su luz se fue haciendo más trémula. Partió al Liverpool y tampoco pudo afianzarse. La última campaña la disputo en el Celtic escocés, club que pese a la petición del técnico Brendan Rodgers no le renovó contrato al defensor de 36 años. Mientras espera por una oferta, Touré dará sus primeros pasos como entrenador en el combinado olímpico sub 23 de su país.

Claudio Pizarro

Desde hace ya un par de temporadas, el delantero peruano Claudio Pizarro (38 años) ha vivido en medio de los rumores que apuntan a su retiro de la actividad. Si bien el jugador extranjero con más goles en la historia de la Bundesliga alemana no renovó contrato con el Werder Bremen, se sostiene en pie por la ilusión de cumplir su sueño más grande como futbolista. “Quiero jugar en la Copa Mundial del próximo año en Rusia por mi país Perú, que sería grande”, expresó el “Conquistador”.

Joleon Lescott

Tras su salida del Manchester City, el zaguero se convirtió en un errante del fútbol. Pasó por West Bromwich Albion, Aston Villa, AEK Atenas y Sunderland en apenas tres temporadas. Hoy, con 35 años, el otrora seleccionado inglés está ejerciendo de comentarista de Sky Sports.

Julio Baptista

La “Bestia” (35) estaba sin jugar luego de que en noviembre del año pasado se desvinculara del Orlando City. El ex jugador de Real Madrid, Arsenal y la selección brasileña, entre otros, se encuentra a prueba en el Bolton Wanderers, de la segunda división inglesa. “El Bolton lleva negociando con Julio y con su equipo durante algunas semanas. Es un gran tipo y quiere revivir su carrera en Inglaterra. Las negociaciones han ido muy bien y le gustaría jugar a las órdenes de Phil Parkinson”, confidenció un portavoz del club.

A la lista se suma Mirko Vucinic (33), multicampeón con la Juventus; Sulley Muntari (33), que levantó la Champions con el Inter; Alberto Gilardino (35), campeón del mundo con Italia en 2006; Maruane Chamakh (33), ex Arsenal; Bacary Sagna (34), desechado por Guardiola en el Manchester City y Antonio Cassano (35), que en julio se retiró dos veces en una semana y aún está abierto a escuchar alguna oferta antes de convertirse en director deportivo.

