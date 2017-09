¿encontraste un error? avísanos

Periodista peruano fue despedido por acosar a una colega durante transmisión en vivo



Publicado por Jeser Lara

Una polémica de proporciones se vivió en el diario Libero de Perú. Y es que uno de sus reporteros fue acusado de acoso hacia una reportera de Depor, siendo finalmente despedido del medio.

Resulta que Andrea Closa fue a cubrir la mañana del lunes el entrenamiento de la selección peruana a la Videna. Allí, Jimmy Pulido (periodista de Líbero), se encontraba haciendo una transmisión en vivo para su medio a través de Facebook.

A las horas después a la reportera le llegó el video y grande fue su sorpresa al ver que el profesional enfocó su cuerpo en más de una oportunidad y generó comentarios sexistas en la web del diario.

Periodista Andrea Closa denuncia que periodista Jimmy Pulido de @liberope la grabó en vivo para mostrar su cuerpo sin consentimiento, ASCO 😡 pic.twitter.com/IA2MuFsXXg — Gabriela Zavaleta (@_zavandija) September 4, 2017

“Muchas veces me muestra de espaldas. Los comentarios son terribles y él se ríe. Le piden que me vuelva a poner en el encuadre y lo hace. Le piden que haga zoom y les hace caso”, relató la periodista.

Closa agregó que “hablé con él (Pulido) y me dijo que no fue su intención, que no se dio cuenta, que se reía de chistes que colegas hacían y que no podía grabar de otro lado porque no llegaba el wifi. Hay momentos en los que no salgo yo, por lo que es obvio que sí podía evitar exponerme”.

Rápidamente Líbero borró el video y ofreció, a través de un comunicado, disculpas públicas a la afectada.

Además, aclaró que tras la polémica, decidieron despedir al reportero.

“Líbero lamenta y condena la difusión de imágenes inapropiadas que uno de nuestros periodistas realizó esta mañana durante la transmisión en vivo del entrenamiento de la selección, en La Videna”, dijeron.

“El periodista venía realizando un streaming vía Facebook como parte de su labor. Sin embargo, durante un tiempo, su toma se enfocó de manera inaceptable en una periodista del diario Depor, quien se encontraba en el lugar. Por esta actitud, Líbero ha decidido resolver el vínculo laboral con el periodista”, expresaron.

