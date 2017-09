¿encontraste un error? avísanos

Lo bueno, lo malo y lo feo: la trastienda de una noche dura en el Monumental



Publicado por Pablo Velozo

El jueves la selección chilena de fútbol sufrió un duro golpe en el estadio Monumental, tras caer ante su similar de Paraguay por un contundente 3 a 0, desaprovechando la opción de quedar a un paso del Mundial.

Eso sí, lo peor de todo es que las Clasificatorias quedaron más apretadas que nunca, y ahora la escuadra de Pizzi está obligada a ganar los próximos dos juegos.

En este sentido, la jornada en el reducto de Pedrero dejó algunos hechos a destacar, considerando que quizás no todos pudieron ser cubiertos por la transmisión televisiva.

Por lo mismo, en BioBioChile te invitamos a revisar lo bueno, lo malo y lo feo de lo ocurrido en Macul, en uno de los peores juegos de esta generación, la ‘dorada’.

Lo bueno

Dentro de las pocas cosas a valorar de la jornada se encuentra la entonación del himno chileno. Los 40 mil espectadores gritaron a todo pulmón y más de uno se anduvo emocionando. Fue el mejor momento en una noche que, desde lo futbolístico, dejó nada a destacar.

Lo malo

En el sector océano no se respetó a cabalidad los números de asiento de las entradas. Esto provocó que hasta los 40 minutos de la primera parte, aproximadamente, se paseara gente buscando sus ubicaciones, o conformándose con ver el compromiso desde un lugar que no era el suyo. Si bien los acomodadores hicieron lo posible, la porfía de algunos terminó complicando las cosas. Incluso algunos observaron el duelo de pie junto a los accesos. Afortunadamente, el tema no pasó a mayores.

Lo feo

Las pocas ganas del cuadro chileno. Más allá de un tema futbolístico, donde se puede fallar, el conjunto de Pizzi pareció desenfocada desde lo anímico. Alexis y Vidal, las grandes figuras del elenco, estuvieron irreconocibles en este ítem, y eso llevó a que algunos hinchas le reprocharan desde la galería su falta de actitud. Recordemos que el propio Jean Beasejeour admitió tras el compromiso, con gran autocrítica, que “la selección no mostró las ganas de clasificar”. ¡A levantarse, muchachos!

