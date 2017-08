El desafío que le lanzó Michael Phelps a Conor McGregor a través de Twitter

¿encontraste un error? avísanos

El peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, recibió un divertido desafío tras su participación en la ‘Pelea del Milenio’ frente a Floyd Mayweather.

Resulta que el campeón olímpico, Michael Phelps, retó a través de su cuenta de Twitter al irlandés a una ‘carrera de natación’.

“Toda esta charla… ¿deberíamos competir nosotros también?”, lanzó el ‘Tiburón de Baltimore’, actualmente retirado, a ‘The Notorious’.

Además, acompañó el mensaje con un imagen donde aparecen ambos listos para lanzarse al agua.

La publicación se ha viralizado rápidamente y ya cuenta con cerca de 35.000 retuits y más de 70.000 likes.

All of this talk… Should we race as well?? @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/l3JoMgb1qT

— Michael Phelps (@MichaelPhelps) August 29, 2017