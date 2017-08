La ingeniosa fórmula de los hinchas de Borussia Dortmund para ’burlarse’ de Dembelé

¿encontraste un error? avísanos

El pasado viernes se hizo oficial el traspaso del delantero francés, Ousmane Dembélé, desde el Borussia Dortmund hacia el FC Barcelona. No obstante, lejos de la tristeza que pudo haber generado la pérdida del atacante entre los hinchas del plantel alemán, hay un hecho que llama aún más la atención.

Y es que los aficionados parecen haber encontrado una ingeniosa fórmula para dejar atrás el mal rato que les originó esta larga novela y burlarse de alguna manera de Dembelé.

Según se pudo constatar, varios de los hinchas decidieron marchar por el Signal Iduna Park con la ex camiseta que utilizaba el jugador pero con una particular diferencia. Y es que en vez de llevar el nombre del ahora azulgrana en la parte de arriba de la polera, los simpatizantes decidieron borrar este y agregar creativos mensajes.

El primer de ellos tiene directa relación con el valor del pase del jugador:

A Dortmund fan with a 148000000 shirt of Ousmane Dembele. So creative 😂😂😂😂 pic.twitter.com/5ijY78g4JM

— Home Bayern (@HomeBayern___) August 26, 2017