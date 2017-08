¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Futbolista fue rescatado desde un río en Escocia: se encontraba al borde de la hipotermia



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Un confuso accidente empañó la celebración que el Aberdeen FC llevaría a cabo luego de vencer por 4 a 3 al Partick Thistle y ubicarse como el líder absoluto de la liga escocesa.

Y es que el futbolista Gary Mackay-Steven, quien arribó esta temporada al club desde Celtic, se vio envuelto en un confuso incidente y terminó flotando en las aguas del río Kelvin, al oeste de Glasgow.

De acuerdo a lo explicado por el vocero del Cuerpo de Bomberos de Escocia, el deportista fue rescatado por un equipo especializado de rescate acuático durante la madrugada. Tras esto, Mackay-Steven fue trasladado hasta un centro asistencial a causa de los síntomas de hipotermia que presentaba.

“Agradecemos a los servicios de emergencia que participaron del asunto. El club no hará comentarios al respecto”, informaron desde la dirigencia del Aberdeen

De momento aún no se saben los motivos exactos del porqué el ex jugador del Celtic terminó cayendo al río que no solo atraviesa toda la ciudad escocesa, sino que también es el más recorrido por los habitantes de dicha localidad.

Sin dudas, una confusa y lamentable situación de la cual afortunadamente Mackay-Steven se recupera favorablemente en el hospital Queen Elizabeth University.

Tendencias Ahora