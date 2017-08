El rostro de la decepción: la tristeza de Alexis en la goleada sufrida por Arsenal

¿encontraste un error? avísanos

Arsenal sufrió una nueva y frustrante derrota, en esta oportunidad por 0-4 en su visita a Liverpool por la tercera jornada de la Premier League.

En una jornada donde los londinenses fueron superador de principio a fin por su rival, la principal novedad para ellos pasó por el retorno de Alexis Sánchez, luego de ausentarse en el inicio de la temporada por una lesión abdominal.

Pese a sus intentos y habitual disposición, el chileno no tuvo mayor participación y cumplió una opaca actuación, siendo reemplazado a los 62′ por Olivier Giroud.

En ese contexto, las cámaras se fueron sobre el tocopillano, quien no ocultó su tristeza en imágenes que llaman la atención e incluso en algunos medios ingleses son puestas como una muestra de su complicado futuro en Arsenal.

When you realise you won't have to deal with this for much longer pic.twitter.com/AJzuclHMM3

— Terje (@ArsenalTerje) 27 de agosto de 2017