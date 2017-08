Policía investiga si Sergio Agüero agredió a un guardia de seguridad en el Bournemout-City

¿encontraste un error? avísanos

La policía está investigando si el delantero argentino Sergio ‘Kun’ Agüero agredió este sábado a un guardia del estadio Bournemouth durante la celebración de la agónica victoria conseguida por su equipo en el último minuto de descuento (2-1).

Raheem Sterling anotó el tanto de la victoria en el minuto 97 y salió corriendo en dirección a la parte del estadio en la que estaban los seguidores del City que hoy, en esta tercera fecha de la Premier, jugó de visitante.

Ahí se acercaron otros compañeros de equipo, incluido Agüero, cuando los agentes de seguridad intervinieron entre los futbolistas del City y la hinchada, para evitar cualquier tipo de incidente.

En un informe redactado por la policía tras el encuentro se indica que, justo en ese momento, Agüero agredió a uno de los vigilantes de seguridad.

Mientras se estudian los vídeos sobre la secuencia, ya han aparecido algunas fotos en las que se ve al delantero argentino discutir con uno de los responsables de la seguridad del estadio.

Get a load of that. Getting treated like that for celebrating with the players and fellow fans – horrible cunts. Fair play to Aguero like! pic.twitter.com/kSI6LOvJyU

— Sam McNulty (@sammcnulty_) August 26, 2017