La escalofriante imagen de la mano destrozada de tenista checa antes de su recuperación

La vida de la tenista checa, Petra Kvitova, cambió radicalmente el año pasado, tras sufrir profundas heridas en su mano izquierda (la de su juego) que le provocó un ladrón que entró con un cuchillo a su casa.

Luego del ataque, la tenista debió someterse a una cirugía para reconstruir su mano dañada, y estuvo alejada cerca de cinco meses de las canchas.

Ahora, y tras su recuperación, se dieron a conocer escalofriantes imágenes tras el ataque. Viendo el estado de su mano es un milagro que esté sin problemas jugando al tenis.

Señalar que Kvitova, bicampeona de Wimbledon (2011 y 2014), pentacampeona de la Fed Cup y actual número 13 del mundo, pudo volver a jugar el pasado 28 de mayo, donde venció a Julia Boserup por 6-3 y 6-2 en la primera ronda de Roland Garros.

Petra´s hand before and after pic.twitter.com/vpbpqQ0Hr2

— paulmara (@paulmara99) August 23, 2017